شاهد لاعبو الأهلي في المطار قبل السفر إلى النيجر «صور»

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل على متن طائرة خاصة في طريقها إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني مساء بعد غد السبت في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق أمس الأربعاء؛ استعدادا للسفر للنيجر.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش وبعدها أعلن الجهاز الفني للفريق قائمة اللاعبين التي تسافر إلى النيجر وضمت ١٩لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

الأهلي سفر

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف مساء بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل النيجر، في بداية مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بعد أن توج باللقب10مرات.