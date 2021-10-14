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يقترب من خوض معسكر في قطر قبل كأس العرب

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المنتخب يقترب من خوض معسكر في قطر قبل كأس العرب يقترب من خوض معسكر في قطر قبل كأس العرب

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على خوض معسكر لمدة 7 أيام في قطر، قبل أسبوع من انطلاق بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 18 من الشهر ذاته، حيث يسعى المدير الفني للمنتخب الوطني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل على المستويين الفني والبدني للمنافسة على لقب البطولة في نسختها الأولى.

وحصل «كيروش» على موافقة أحمد مجاهد على إقامة معسكر للمنتخب في ظل رغبة الجميع في استغلال بطولة كأس العرب في تجهيز لاعبي الفراعنة بالشكل الأمثل لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي تنطلق يوم ١١ يناير المقبل في الكاميرون.

المصرى اليوم

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