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موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة في بداية رحلة الدفاع عن اللقب القاري الذي حققه في آخر موسمين حيث فاز الأهلي باللقب الإفريقي في 2020 على حساب الغريم التقليدي وفي 2021 على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته في القاهرة الخميس وتوجه للسفر إلى العاصمة النيجرية في رحلة خاصة، وضمت بعثة المارد الأحمر 19 لاعباً فقط في ظل الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوف الأهلي حالياً.

ونتعرف في السطور التالية على موعد المباراة والملعب الذي تقام عليه:

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وبطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة الأهلي وبطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وبطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب "جينرال سيني كونتش" في العاصمة النيجرية نيامي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا

سيتم نقل مباراة الأهلي وبطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة قناة النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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