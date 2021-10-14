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إذاعة افتتاح بطولة العالم للرماية على on time فى السابعة مساء اليوم

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إذاعة افتتاح بطولة العالم للرماية على on time فى السابعة مساء اليوم إذاعة افتتاح بطولة العالم للرماية على on time فى السابعة مساء اليوم

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قامت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للرماية للاطباق المروحية برئاسة اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والافريقى باختيار أحمد سعفان عضو اللجنة المنظمة للبطولات الدولية للخرطوش المذيع الرسمي لافتتاح بطولة العالم على قناة On Sport الساعة 7 مساءً على الهواء مباشرة.

وأشار سعفان إلى أنه تم تكليفه من قبل اللجنة المنظمة باستقبال كافة الوفود وشرف المشاركة في تنظيم بطولة العالم.

يذكر أن منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية تقام على ملاعب ميادين الرماية بمدينة الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا.

المصرى اليوم

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