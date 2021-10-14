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وزير الرياضة يبحث التعاون مع سفيري الأرجنتين وهولندا

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وزير الرياضة يبحث التعاون مع سفيري الأرجنتين وهولندا وزير الرياضة يبحث التعاون مع سفيري الأرجنتين وهولندا

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بديوان الوزارة، كلاً من السفير إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بمصر، والسفير هان ماورتس سخابلفد سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، والوفد المرافق لهما.

بحث اللقاءان سبل التعاون بين الوزارة وسفارتي الأرجنتين وهولندا على مستوي قطاعي الشباب والرياضة في ضوء العلاقات الدبلوماسية التي تجمع والأرجنتين وهولندا في مختلف المجالات.

وافق وزير الشباب والرياضة على مقترح سفير الأرجنتين بشأن إنشاء شركة كرة قدم تهدف إلى تعليم وتطوير تكنولوجيا كرة القدم، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات التطبيقية المتعلقة بإنشاء الشركة عقب الانتهاء من دراسة هذا الملف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

كما تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة وسفارة الأرجنتين من خلال المشاركة في إقامة فاعلية لماراثون رياضي خلال شهر مارس المقبل ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

وخلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع سفير المملكة الهولندية، ناقش اللقاء آليات التعاون، ومشاركة الوزارة في فعاليات «اورانج بايك داي» لقيادة الدراجات، والذي تنفذه السفارة الهولندية بالقاهرة، إضافة إلى البدء في تطبيق برنامج مدربي الفريق الملكي الهولندي حيث التعاون في مجال كرة القدم وقيام مدربي هولندا بتدريب عدد من المدربين المصريين وتأهيلهم في إطار تبادل الخبرات.

وقدم سفير المملكة الهولندية تقريراً حول برنامج اكتشاف الموهوبين الذي تنظمه السفارة الهولندية للدعوة للحفاظ على الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة، وذلك تحت مسمي «المشروع القومي للبطل الأوليمبي والمنافسات الدولية من خلال البرامج الهولندية لاكتشاف المواهب وتنميتها».

وفي هذا السياق، وجه وزير الشباب والرياضة بدراسة المقترح المقدم من قبل السفير الهولندي بشكل كامل، وبحث سبل الاستفادة من حيث إمكانية إدراجه مع المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبية الذي تنفذه الوزارة.

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