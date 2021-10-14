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سلة تحت 18 عامًا يهزم الشمس بدوري المرتبط

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سلة الزمالك تحت 18 عامًا يهزم الشمس بدوري المرتبط سلة تحت 18 عامًا يهزم الشمس بدوري المرتبط

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فاز فريق المرتبط لكرة السلة بنادي تحت 18 عامًا على نظيره الشمس بنتيجة 50/64 في إطار الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس بصالة 1، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لبطولة دوري المرتبط.

وتضم مجموعة الزمالك بهذه الدورة فرق: الجيش ومصر للتأمين والشمس.

وأثنى محمد أبوفريخة، المدير الفني للفريق، على الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال اللقاء اليوم وسيطرتهم على المباراة وحسم اللقاء لصالح الأبيض.

ومن المقرر أن يلاقي مرتبط السلة نظيره للتأمين في الجولة الثانية من الدورة المجمعة ذاتها، غدًا الجمعة، في تمام الرابعة عصراً، بصالة نادي «المقاولون العرب».

المصرى اليوم

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