المصري يخوض تدريباته على ملعب «ماري كيتندي» استعداداَ لمواجهة بطل أوغندا

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خاض الفريق الكروي الاول بالنادى المصري البورسعيدي، المران الاساسي على ارض ملعب ستاد ماري كيتندي، استعدادًا لمباراة سلطات الموارد الأوغندى بذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر اقامتها في الثالثة عصر بعد غد السبت بتوقيت القاهرة

وخاض الفريق مرانه تحت قيادة معين الشعباني المدير الفنى التونسي، خلال اليومين الماضيين على ملعب موتيسا منذ ان وصلت البعثة إلى اوغندا، ويامل معين الشعباني لتحقيق نتيجة ايجابيه امام بطل اوغندا في اول ظهور رسمي له منذ ان تولى مهمه القيادة الفنية للفريق خلفا لعلي ماهر الذي رحل لتولي فريق فيوتشر

وكانت بعثة النادى المصرى، برئاسة محمد الخولى نائب رئيس النادي، وصلت إلى العاصمة الأوغندية كمبالا استعدادًا لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندى في ذهاب الدور التمهيدى الثانى من البطولة الكونفيدرالية