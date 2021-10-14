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بـ«الروب دى شامبر».. أفشة يستعد لحفل زفافه (صور)

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بـ«الروب دى شامبر».. أفشة يستعد لحفل زفافه (صور) بـ«الروب دى شامبر».. أفشة يستعد لحفل زفافه (صور)

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لمحمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي وهو يستعد لحفل زفافه .

وأعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي ١٩ لاعبًا بدون أفشة الذي سيتغيب عن المباراة بسبب عقد قرانه الليلة ، اليوم الخميس 14-10-2021 .

وقرر محمد مجدى أفشة، لاعب النادى الأهلي، إلغاء حفل زفافه الذي كان مقرراً له الثلاثاء الماضي بمسقط رأسه في قرية كومبرا بناهيا في الجيزة، بسبب جائحة كورونا.

ووجه أفشة عبر حسابه بموقع «إنستجرام» الشكر لكل من تقدم له بالتهنئة، مشيرا إلى حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

قفشة يرقص مع لاعبي الأهلي قبل ساعات من زفافه

وكتب أفشة: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. قررت إلغاء حفل زفافي، غدا في البلد وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية نظرا لظروف الكورونا وحرصا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني».

سبب الغاء حفل زفاف أفشة سابقاً

أضاف: «حابب أشكر كل صحابي وأهلي وكل الناس اللي كلمتني وبعتتلي يهنوني وطبعا كنت أتمنى نقدر نفرح مع بعض لكن لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول، شكرا لكم فرحتكم وصلتني، والحمد لله على كل شيء».

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