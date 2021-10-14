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بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النيجر

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بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النيجر بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النيجر

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ قليل إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في مستهل مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن قائمة اللاعبين التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس.

وضمت القائمة ١٩لاعبًا هم: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف مساء بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات.

المصرى اليوم

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