وزير الرياضة يبحث التعاون مع ممثلي رولان جاروس الفرنسية

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة، ممثلي رولان جاروس التابع لاتحاد التنس الفرنسي؛ لبحث آفاق التعاون المستقبلي بشأن تطوير وانتشار رياضة التنس الأرضي في مصر بشكل أكبر، وذلك على هامش زيارة ممثلي رولان جاروس لمصر، وانتهاءهم من تدشين نادى رولان جاروس الرياضي الاجتماعي بمدينة المستقبل شمال العاصمة الإدارية الجديدة.

ناقش اللقاء سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد المصري للتنس وممثلي رولان جاروس خلال الفترة المقبلة حيث تم الاتفاق على بدء التعاون بتنفيذ بطولة استعراضية بمشاركة أبطال التنس في فرنسا ومصر، وتقديم خطة متكاملة لإقامة أكاديميات تحمل اسم رولان جاروس لنشر رياضة التنس الأرضي في جميع أنحاء الجمهورية، ودراسة مشاركة مسئولي رولان جاروس في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بإقامة المشروع القومي للتنس الأرضي.

استعرض وزير الشباب والرياضة ما تتميز به مصر من منشآت شبابية ورياضية منتشرة في جميع المحافظات من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية وسلسلة نادى النادي وما تتضمنه من ملاعب خاصة برياضة التنس الأرضي، ونهج الوزارة نحو توسيع قاعدة المشاركين في مختلف الألعاب الرياضية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية.

رحب وزير الشباب والرياضة باستثمار رولان جاروس الفرنسية في مصر وحرص مسئوليها على التعاون المثمر مع الدول الشقيقة في نشر رياضة التنس الأرضي، وإقامة المشروعات الرياضية الكبرى بمشاركة الأشقاء من مسئولي شركات القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبيناً أن كل الدعم تقدمه الوزارة لممثلي رولان جاروس لتعريز التعاون بما يعود بالنفع على تطوير الرياضة المصرية.

واتفق وزير الشباب والرياضة مع ممثلي رولان جاروس على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن كافة بنود التعاون التي تم الاتفاق عليها، والقيام بتوقيعها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراستها بشكل كامل إيذاناً ببدء تطبيق رؤية كيان رولان جاروس في نشر رياضة التنس بمصر وبما يساهم في نشر اللعبة وزيادة أعداد الممارسين لها.

من جانبهم، أعرب ممثلو رولان جاروس عن سعادتهم بالتعاون مع مصر في مجال الرياضة، وإنشاء نادي وأكاديميات رولان جاروس في ضوء تطور الرياضة المصرية والإنجازات العديد التي تشهدها البلاد في شتى القطاعات.

حضر اللقاء من ممثلي رولان جاورس كل من برناردبيسي رئيس مجلس إدارة إيست ميد إيجيبت«وكيل رولان جاروس بمصر»، والسيد نيكولا دوريس مندوب رولاند جاروس باريس، برنارد دى لاسال رئيس مجموعة أوديسي للمدارس الرياضية، وراشد بن حيد عضو مجلس إدارة مجموعة بن حيدر الإماراتية، ومحمد زاهد البطرني المدير التنفيذي لمجموعة بن حيدر، وشكرى النجار نائب رئيس مجلس إدارة إيست ميد إيجيبت.