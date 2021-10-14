وزير الرياضة يلتقي ممثل منظمة «اليونيسيف» لتطوير مراكز الشباب

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»؛ لتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات مشتركة، وبحث أفق جديدة من التعاون خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يساهم في إقامة سلسلة أكبر من الأنشطة والمشروعات داخل مراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية.

استعرض اللقاء أبرز البرامج التي تتعاون وزارة الشباب والرياضة في تنفيذها مع «اليونيسيف» على مستوى تدريب وتنمية مهارات النشء والشباب والتنمية الرياضية بالمجتمع، وما تأمله الوزارة من برامج ومشروعات جديدة تطبق بمراكز الشباب مستقبلاً تماشياً مع رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسيف على مستوى البرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام، مطالباً التوسع في المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة بوضع خطة عامة تشمل كل البرامج المراد تنفيذها بالتعاون مع الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة، وتخدم النشء والشباب كمشروع تكاملي يُجري تنفيذه على مستوى مراكز شباب مصر.

وجه الدكتور أشرف صبحي المعنيين بالوزارة بالتباحث مع مسئولي منظمة اليونيسيف للاتفاق حول المشروعات المقرر تنفيذها، والتي تتوافق وأهداف الوزارة والمنظمة وتحديد أعداد النشء والشباب المستفيدين من تلك المشروعات، وآليات المشاركة بها، مع تحديد الوقت الزمني للتنفيذ، مشيراً أنه سيتم عقد اجتماع أخر مع ممثلي ومستشارى المنظمة الفترة المقبلة لوضع التصور النهائي للتعاون الثنائي الذي أتي بثماره على المشروعات التي أقيمت بين الطرفين الفترة الماضية.