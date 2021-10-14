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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يناقشان تطوير استاد القاهرة

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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يناقشان تطوير استاد القاهرة وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يناقشان تطوير استاد القاهرة

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اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي؛ مع مجلس هيئة الاستاد، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء على درويش المدير التنفيذي للهيئة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير هيئة القاهرة لتصبح مدينة رياضية لخدمة المجتمع بفكر اقتصادي واستثماري

تناول الاجتماع استعراض المجلس العديد من المشروعات الاستثمارية المقدمة من القطاع الخاص بشأن استثمار المناطق المحيطة باستاد القاهرة لتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية للهيئة وفقا لاتجاه الدولة المصرية بزيادة فرص الاستثمار مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعداد مجلس الإدارة خلال الفترة القليلة القادمة بعرض العديد من فرص الاستثمار الحقيقية.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أهمية هيئة استاد القاهرة، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة الاستاد.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لما شهدته من تطور ملحوظ في العمل على أرض الواقع .

من جانبه، ناقش اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الموضوعات الخاصة بالدراسات المرورية والمواقف العامة للسيارات منعا للتكدس المستقبلي للحالة المروية.

حضر الاجتماع؛ السادة أعضاء مجلس ادارة هيئة الاستاد، كل من الدكتور عبدالعزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، الدكتور جمال عفيفي، الدكتور عمر بلبع، والمستشار ضياء الدرجلي، وليد عبدالوهاب مدير عام أمن الاستاد، بالإضافة إلى المستشار محمد دياب المستشار القانوني بالوزارة والدكتور محمد عبدالمنعم رئيس الوحدة الإقتصادية بمكتب الوزير.

المصرى اليوم

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