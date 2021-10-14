أخبار عاجلة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة -
"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا -
«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل ) -
بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار بمطعم شمال شرقي الصين صباح اليوم -
بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي -
"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي -
البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

طلائع الجيش يختتم معسكر الاسكندرية ويبدأ مرحلة جديدة

Print
طلائع الجيش يختتم معسكر الاسكندرية ويبدأ مرحلة جديدة طلائع الجيش يختتم معسكر الاسكندرية ويبدأ مرحلة جديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتم اليوم الخميس، الفريق الكروى الاول بنادى طلائع الجيش معسكره المغلق بالإسكندرية، الذى أنطلق السبت الماضى وخاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام الشرقية للدخان، وفاز بثلاثية نظيفه والثانية أمام سموحة وخسرها الفريق بهدف نظيف

ويبدأ الطلائع مرحلتة الأخيرة من برنامج اعداه للموسم الجديد بمباراة ودية أخيرة امام انبي تحدد لها 18 أكتوبر الجارى.

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الى رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للمباراة الاولى أمام البنك الأهلى فى الجولة الأول للدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي