طلائع الجيش يختتم معسكر الاسكندرية ويبدأ مرحلة جديدة

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اختتم اليوم الخميس، الفريق الكروى الاول بنادى طلائع الجيش معسكره المغلق بالإسكندرية، الذى أنطلق السبت الماضى وخاض خلاله مباراتين وديتين الأولى أمام الشرقية للدخان، وفاز بثلاثية نظيفه والثانية أمام سموحة وخسرها الفريق بهدف نظيف

ويبدأ الطلائع مرحلتة الأخيرة من برنامج اعداه للموسم الجديد بمباراة ودية أخيرة امام انبي تحدد لها 18 أكتوبر الجارى.

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الى رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للمباراة الاولى أمام البنك الأهلى فى الجولة الأول للدوري.