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لاعبو الدوليون ينتظمون فى مران الفريق بكينيا

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لاعبو الزمالك الدوليون ينتظمون فى مران الفريق بكينيا لاعبو الدوليون ينتظمون فى مران الفريق بكينيا

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انتظم لاعبو الدوليون، محمد أبو جبل ومحمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد «زيزو» بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأبيض قد اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبو جبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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