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سفير بكينيا يدعو بعثة لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر

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سفير مصر بكينيا يدعو بعثة الزمالك لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر سفير بكينيا يدعو بعثة لمأدبة عشاء عقب لقاء توسكر

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وجه خالد الأبيض سفير في كينيا الدعوة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المتواجدة في العاصمة الكينية نيروبي لحضور مأدبة عشاء في مقر السفارة المصرية مساء يوم السبت عقب خوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووافق الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تلبية الدعوة عقب المباراة.

وكانت بعثة الفريق الأبيض قد اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبو جبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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