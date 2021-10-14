أخبار عاجلة

"الصحة" تتيح جرعة لقاح كورونا التنشيطية لفئة 18 عامًا فأكثر -
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة -
السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا -
«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل ) -
بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار بمطعم شمال شرقي الصين صباح اليوم -
بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي -
"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي -
البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا -
"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على جازان تتخللها سحب رعدية ممطرة تشمل السواحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

Print
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، استضافة بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج في استاد القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج تشهد مشاركة 26 دولة بواقع 200 لاعب لاعبة في منافسات تستمر على مدار 6 أيام.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن تلك البطولة تعود أهميتها إلى ارتفاع عدد الدول المشاركة واللاعبين واللاعبات حيث تعد بمثابة احتكاك قوي للاعبي الوطني للكيك بوكسينج الأمر الذي يصقل من خبراتهم نظير اللعب والاحتكاك مع العديد من المدارس من مختلف الدول المشاركة.

تابع محمد صبيح، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة ببطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية نظرا لما تملكه مصر من بنية تحتية رياضية مجهزة على أفضل شكل.

ويحضر بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج عدد من المسئولين في الاتحادات المحلية والقارية للكيك بوكسينج الأمر الذي يضفي المزيد من الأهمية على تلك البطولة والتي تشهد عدد من الاجتماعات الثنائية حول مستقبل اللعبة سواء على الصعيد العربي أو القاري والدولي.

وتقام بطوله العالم المفتوحة للكيك بوكسينج في سبع استايلات وهم: سيمى كونتاكت، لو كيك، فول كونتاكت، K1، ميوزيكال فورمز، لايت كونتاكت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا

البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح