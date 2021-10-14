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أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، استضافة بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج في استاد القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج تشهد مشاركة 26 دولة بواقع 200 لاعب لاعبة في منافسات تستمر على مدار 6 أيام.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن تلك البطولة تعود أهميتها إلى ارتفاع عدد الدول المشاركة واللاعبين واللاعبات حيث تعد بمثابة احتكاك قوي للاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج الأمر الذي يصقل من خبراتهم نظير اللعب والاحتكاك مع العديد من المدارس من مختلف الدول المشاركة.

تابع محمد صبيح، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة ببطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضة وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية نظرا لما تملكه مصر من بنية تحتية رياضية مجهزة على أفضل شكل.

ويحضر بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج عدد من المسئولين في الاتحادات المحلية والقارية للكيك بوكسينج الأمر الذي يضفي المزيد من الأهمية على تلك البطولة والتي تشهد عدد من الاجتماعات الثنائية حول مستقبل اللعبة سواء على الصعيد العربي أو القاري والدولي.

وتقام بطوله العالم المفتوحة للكيك بوكسينج في سبع استايلات وهم: سيمى كونتاكت، لو كيك، فول كونتاكت، K1، ميوزيكال فورمز، لايت كونتاكت.