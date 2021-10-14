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أعلن نادي توسكر الكيني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن إذاعة مباراة الزمالك بث مباشر عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكذلك قناة اليوتيوب الخاصة بالنادي الكيني.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره توسكر الكيني وذلك في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وكانت قناة الزمالك أعلنت إذاعة المباراة أيضا المقرر إقامتها السبت على ملعب فريق توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من دور المجموعات.

ويستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه.