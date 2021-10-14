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تألق اوناجم وعمر السعيد وحفنى فى تقسيمة المستبعدين من لقاء توسكر

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تألق اوناجم وعمر السعيد وحفنى فى تقسيمة المستبعدين من لقاء توسكر تألق اوناجم وعمر السعيد وحفنى فى تقسيمة المستبعدين من لقاء توسكر

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المستبعدين من رحلة كينيا تدريبات فنية خفيفة خلال مران اليوم الخميس.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة مصغرة في جزء من الملعب، وضم كل فريق 5 لاعبين ما بين عناصر الفريق الأول ولاعبي الشباب.

وظهر أيمن حفني وعمر السعيد ومحمد أوناجم بشكل طيب خلال التدريبات، كما تواجد الحارس الشاب معاذ علاء برفقة السيد عطية كثنائي لحراسة المرمى خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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