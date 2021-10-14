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خالد جلال: قررنا النزول بمعدل أعمار لاعبي البنك الأهلي

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خالد جلال: قررنا النزول بمعدل أعمار لاعبي البنك الأهلي خالد جلال: قررنا النزول بمعدل أعمار لاعبي البنك الأهلي

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أكد خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى، أنه حرص على نزول بمعدل أعمار لاعبي الفريق، بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقال خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الصفقات الجديدة لنادي البنك الأهلي، :" منذ أن توليت مهمة تدريب الفريق في الموسم الماضي، ورأيت أن معدل الأعمار مُرتفع وهو ما دفعنى للبدء فى النزول بأعمار اللاعبين".

وأضاف :"الدورى الموسم المقبل سيكون صعبا على جميع الأندية سواء القمة أو القاع"، مضيفًا :"أى فريق صاعد للمرة الأولى يعانى من ضغوط كبيرة، لكن هذا الموسم لدينا هدف وطموح مختلف، وأنه طلب بتقليص القائمة من 34 إلى 29 لتخفيف الأعباء وتقليل زحمة اللاعبيين.

يُذكر أن البنك الأهلي سيواجه فريق طلائع الجيش، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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