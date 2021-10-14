هل هي سبب تألقه؟.. قصة كريم بنزيما مع العلاج بالحجامة

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أظهر كريم بنزيما، نجم مهاجم ريال مدريد الإسباني، على وسائل التواصل الاجتماعي آثار الحجامة، وتسمى أيضًا العلاج بالرياح، وهي تقنية طبية صينية شائعة جدًا واستخدمها أيضًا نجوم مثل مادونا والرياضيين الكبار مثل السباح مايكل فيلبس، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسى نيمار.

كريم بنزيما هو أحد قادة ريال مدريد العظماء، والذي بفضل أهدافه الرائعة جعل منتخب بلاده يفوز بلقب كأس دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا. المهاجم الفرنسي بوظيفة بسيطة وواضحة، أظهر من جميع النواحي علاج الحجامة، وهو شكل من أشكال الطب الصيني البديل الذي كان يمارسه بنزيما لفترة طويلة، والذي بفضل هذه العلاجات يقول إنه أصبح أفضل من الناحية الجسدية.

نشر المهاجم الفرنسي على تويتر وإنستجرام (بعد أن كان لديه ما يقرب من 35 مليون متابع) صورة له، مأخوذة من الخلف، يظهر فيها آثار الحجامة، وتسمى أيضًا العلاج بالرياح، وهو شكل من أشكال الطب البديل.

علاج كريم بنزيما بالحجامة

ما هي الحجامة (او العلاج بالرياح)؟

الحجامة هي تقنية طبية صينية تقليدية لتعزيز الدورة الدموية الحرة وهو تدفق الطاقة الحيوية والدم عن طريق وضع اللاصقات الماصة على جلد المريض. في العام الماضي، اعتمد بنزيما بالفعل على طبيب العظام جيفري سمادجا لمحاولة التعافي من الإصابة، وكان هذا الاختصاصي الشهير قد أوصى بالحجامة،

كريم بنزيما والعلاج بالحجامة

وبالفعل أعطت فوائد كبيرة للاعب الفرنسي الذي يواصل العناية بصحته. وهكذا يقلد بنزيما بعض النجوم العالميين العظماء، مثل المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، التي لجأت إلى «الحجامة»، وكذلك الرياضيين الكبار مثل الأولمبي مايكل فيلبس وكذلك نيمار، النجم الدولي البرازيلي الاستثنائي.

وتعالج الحجامة اضطرابات الدم مثل الأنيميا، وعلاج الصداع النصفي، وسحب الشوائب والسموم التي توجد بالدم إلى سطح الجلد، كما تساعد على توسيع الأوردة والشرايين، وعلاج التهاب المفاصل، ولكن على رغم من ذلك فهذا العلاج يتعرض لانتقادات عنيفة من الغرب، حيث تعتبر كنوع من «العلم الزائف» على حد تعبيرهم

كريم بنزيما والعلاج بالحجامة

وعلى الرغم من أن الحجامة تواجه انتقادات قوية في الغرب حيث تعتبر نوعا من «العلم الزائف»، فإن عدد من الرياضيين البارزين يعتمدون عليها، وعلى رأسهم السباح الأمريكي الشهير مايكل فيليبس.