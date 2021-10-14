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تعرف على موعد مباراة بيراميز و عزام في الكونفدرالية

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تعرف على موعد مباراة بيراميز و عزام في الكونفدرالية تعرف على موعد مباراة بيراميز و عزام في الكونفدرالية

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توجهت بعثة فريق نادي بيراميدز لملعب عزام لخوض أولى التدريبات استعدادا لبدء المشوار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل.

ومن المقرر ان يلتقي بيراميدز مع عزام التنزاني في مباراة الذهاب من دور ال٣٢ من الكونفدرالية بملعب عزام عند الساعة الثانية من ظهر السبت على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

وأكد ايهاب جلال المدير الفنى للفريق أنه يسعى لتحقيق نتيجة ايجابيه فى المباراة تدعم موقف الفريق فى مباراة الاياب ، وقال أن طموحه بجانب النادى هو الفوز بلقب البطولة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي فإنه في حال إقامة المباريات على ملعب من النجيل الصناعي يحق للفريق الضيف خوض تدريبين على ذات الملعب لاعتياد أرضيته وبالتالي سيخوض بيراميدز التدريبات يومي الخميس والجمعة على نفس ملعب اللقاء.

المصرى اليوم

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