أهلي 2003 يواجه غزل المحلة في بطولة الجمهورية اليوم

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يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 ضيفًا على غزل المحلة، اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالمحلة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2003 المباراة بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت هدفًا في الثواني الأخيرة، بأقدام ميدو نبيل، ليحسم به الفوز للأهلي، ويهدي الفريق أول ثلاث نقاط في مشواره نحو التتويج بلقب البطولة.

وكانت مواجهة أهلي2003 أمام الشرقية للدخان قد شهدت تصدى الحارس أدهم «سيحا» في بداية المباراة لركلة جزاء، قبل أن يفتتح رأفت خليل التسجيل للأهلي بهدف رائع بتسديدة «لوب» من فوق حارس المرمى، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي١ - صفر.

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل الشرقية للدخان هدف التعادل، ثم أضاف رأفت خليل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٦٧، وتعادل الضيوف مرة أخرى من ركلة جزاء.

وفي اللحظات الأخيرة سجل محمد حمدي هدفًا ثالثًا للأهلي ولكن الحكم ألغاه، قبل أن يسجل ميدو نبيل هدف الفوز للأهلي في الوقت بدل من ضائع بتسديدة قوية بباطن القدم، لينهي معها الحكم اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ٢.

وعقب مواجهة المحلة من المقرر أن يستضيف أهلي 2003 فريق إنبي، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.