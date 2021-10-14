رجال سلة الأهلي يواجه الطيران في دوري المرتبط

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يبدأ الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الخميس مشواره في بطولة دوري المرتبط للمحترفين عندما يواجه فريق الطيران في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية، ويسعى رجال سلة الأهلي للفوز بها وتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.

وخاض «رجال سلة الأهلي» مرانا قويا أمس تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني قبل أن يتوجه الجميع إلى الإسكندرية؛ استعدادًا للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريق شباب ١٨ سنة مرتبط الأهلي لكرة السلة أمام فريق الطيران في الثانية ظهر اليوم وتقام على صالة نادي سموحة.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد نجح في تحقيق لقب البطولة العربية للأندية التي أقيمت في نادي الاتحاد السكندري على حساب نظيره فريق الكويت الكويتي ليحقق اللقب بعد أيام قليلة من الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة.