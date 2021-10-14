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خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع

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خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع

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أكد خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى، أنه حرص على النزول بمعدل أعمار لاعبي الفريق، بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقال خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الصفقات الجديدة لنادي البنك الأهلي، :«منذ أن توليت مهمة تدريب الفريق في الموسم الماضي، ورأيت أن معدل الأعمار مرتفع وهو ما دفعنى للبدء في النزول بأعمار اللاعبين».

وأضاف: «الدورى الموسم المقبل سيكون صعبا على جميع الأندية سواء القمة أو القاع»، مضيفًا :«أى فريق صاعد للمرة الأولى يعانى من ضغوط كبيرة، لكن هذا الموسم لدينا هدف وطموح مختلف، موضحًا أنه طلب تقليص القائمة من 34 إلى 29 لتخفيف الأعباء المالية على النادي».

يُذكر أن البنك الأهلي سيواجه فريق طلائع الجيش، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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