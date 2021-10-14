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رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا

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رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا

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تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان كلية الخدمة الإجتماعية وذلك مع بداية فاعليات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وصاحبه خلال الجولة التفقدية الأستاذ الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واحتفالات بالذكري الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقرب حلول المولد النبوي الشريف.

وفي كلمته أثناء الجولة دعا رئيس الجامعة قيادات الكلية إلى ضرورة الالتزام بمتابعة الحضور والانتظام الكامل لجميع الطلاب، مع المحافظة على القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منتسبي الجامعة.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على الجد والاجتهاد والمواظبة على حضور المحاضرات الدراسية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وسرعة التسجيل للحصول على التطعيم، داعيًا لهم بدوام التوفيق والسداد وأن يكون عام دراسي موفق لهم جميعا.

رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا

المصرى اليوم

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