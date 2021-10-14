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حرص السفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في العاصمة الكينية نيروبي للاطمئنان على جميع أفراد البعثة والاستعدادات لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بمقر بفندق الإقامة في العاصمة الكينية نيروبي لمعرفة احتياجات البعثة والاطمئنان على الفريق وأكد السفير خالد الأبيض أن إمكانيات السفارة المصرية مسخرة لخدمة بعثة الزمالك خلال تواجدها في كينيا.

وحرص سفير جمهورية مصر العربية في كينيا على مصافحة جميع لاعبي الفريق وتمنى لهم التوفيق في لقاء توسكر وتحقيق الفوز في اللقاء.

وكانت بعثة الفريق الأبيض قد اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبو جبل ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.