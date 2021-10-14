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البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم

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البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم

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أعلن مسؤولو نادى البنك الأهلى، الصفقات الجديدة التى تم إبرامها فى الميركاتو الصيفى خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد صباح اليوم .

ووأعلن النادى عن ضم 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وهم (كريم بامبو، محمد هلال، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، أسامة فيصل، محمد فتحي، أحمد ياسين، تجديد إعارة شادى رضوان).

وكان نادى البنك الأهلى أعلن عن الزى الجديد لفريق كرة القدم، وتقديم الصفقات الجديدة .

وحضر المؤتمر اللواء أشرف نصار رئيس النادي، ويحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، وباقى أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال والصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق مؤخرا استعدادا للموسم الجديد.

و قال خالد جلال المدير الفنى للفريق خلال المؤتمر الصحفى إن قرعة الدورى أوقعت فريقه فى 4 مباريات صعبة أمام طلائع الجيش والإسماعيلى والأهلى والزمالك، موضحًا أن الدورى الموسم المقبل سيشهد منافسة شرسة.

المصرى اليوم

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