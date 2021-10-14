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تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

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السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق نظام "الفقاعة الطبية"، على الفرق الآسيوية المشاركة في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، فضلاً عن المباراة النهائية التي تستضيفها المملكة لأول مرة.

ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير التي يتخذها الاتحاد السعودي، مستضيف هذه المباريات، لضمان سلامة اللاعبين والمشاركين في هذه المباريات، في ظل جائحة كورونا.

وتعتمد فكرة الفقاعة الطبية، على حصر تحركات أفراد بعثة كل فريق سواء في فندق الإقامة أو ملعب التدريب وملعب المباراة، بحيث يكون محظورا على أي عنصر من هذه البعثات، مخالطة أي شخص من الخارج، وفق إجراءات صارمة.

ويلتقي السبت المقبل النصر السعودي مع الوحدة الإماراتي على ملعب مرسول بارك، فيما يلتقي الهلال السعودي مع بيرسبوليس الإيراني على ملعب فيصل بن فهد بالملز، في ربع نهائي البطولة.

ويلتقي الفائزان في الدور نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، على أن تكون المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، بين المتأهل عن الغرب ونظيره المتأهل عن الشرق.

يذكر أن كوريا الجنوبية تستضيف مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة شرق القارة خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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