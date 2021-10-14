أسطورة ليفربول يكشف كواليس مقابلته مع محمد صلاح

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كشف إيان راش أسطورة ليفربول الإنجليزي السابق، عن كواليس مقابلته مع نجم الريدز محمد صلاح، مؤكدًا على أنه يعلم برغبة الدولي المصري في البقاء داخل ملعب آنفيلد.

صلاح لديه عامين متبقيين على عقده الحالي مع ليفربول، والمحادثات جارية بين الطرفين بشأن تجديد مُحتمل لتعاقده. كانت هناك أيضًا تكهنات حول الانتقال المُحتمل إلى إسبانيا في الماضي القريب.

وخلال حديثه مع صحيفة «ليفربول إيكو»، قال راش: «أعتقد أنه عليك التفكير في كل شيء. في نهاية اليوم، كل فريق في العالم يريد محمد صلاح. أعلم أنه سيحب البقاء في ليفربول. لا يوجد أي مشجعين سيحبون محمد صلاح أكثر. من أنصار ليفربول، ليس هناك شك في ذلك».

واعترف راش بأن الوضع كان «صعبًا»، لكنه يأمل أن يتوصل صلاح وليفربول إلى اتفاق مُفيد للطرفين قائلاً: «إنه وضع صعب. أعلم أن يورجن كلوب يحبه وكل ذلك، لذا عليك فقط الانتظار والترقب. اعتقد ان كل شيء على ما يرام وكلا الطرفين سعداء».

وأشار راش إلى أن صلاح كان بالفعل أسطورة في الرياضة. لكنه شدد على أن المصري سيبقى في النادي لفترة طويلة ليتم وضعه الأساطير مثل ستيفن جيرارد وكيني دالجليش وإيان راش نفسه.

أضاف: «الناس يتحدثون عن الأساطير في اللعبة، مو صلاح واحد بالفعل. لقد كان الأسرع بـ 100 هدف، لكن أريد أن يتذكره الناس مثلي ومثل ستيفن جيرارد وكيني دالجليش، نحن جميعًا نحب ما فعله فرناندو توريس ولويس سواريز، لكنهما لم يبقيا سوى بضع سنوات. لكي تكون أسطورة حقيقية، على الرغم من ذلك، يجب أن تكون في النادي لمدة ثماني أو تسع سنوات. نأمل أن نرى مو صلاح يفعل ذلك».

وعن حلم الأفضل في العالم تحدث راش قائلاً: «تحدثت إلى مو الموسم الماضي وأخبرني أنه يريد أن يكون الأفضل في العالم. انظر إلى الهدف الذي قام بصناعته إلى ساديو ماني ضد مانشستر سيتي، فهم يلعبون كفريق ويعرف صلاح ما يتطلبه الأمر. لقد سجل أهدافًا رائعة وكان الأسرع إلى 100 هدف، كل هذا رائع. رائع. لكنه يلعب مع الفريق أيضًا».

في نفس المقابلة، ذهب إيان راش إلى حد القول بأن صلاح حاليًا هو أفضل لاعب في العالم. أسطورة ليفربول ليس أول لاعب كرة قدم سابق يفعل ذلك. في الآونة الأخيرة، اختار لاعب خط وسط بلاكبيرن السابق روبي سافاج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كأفضل لاعب في العالم أيضًا.