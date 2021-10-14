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مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى

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مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى

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أدى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات منفردة خلال مران اليوم الخميس، ضمن برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخضع سيسيه لتدريبات تأهيلية تحت قيادة عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق، بالإضافة بعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم.

ويواصل سيسيه تنفيذ بعض التدريبات المختلفة بعدما اجتاز المرحلة الأولى من البرنامج العلاجي له منذ عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم المنصرم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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