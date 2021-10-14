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البنك الأهلى يعلن عن الزى الجديد للفريق بالدورى الممتاز (صور)

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البنك الأهلى يعلن عن الزى الجديد للفريق بالدورى الممتاز (صور) البنك الأهلى يعلن عن الزى الجديد للفريق بالدورى الممتاز (صور)

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عقد نادى البنك الأهلى صباح اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الزى الجديد لفريق كرة القدم، وتقديم الصفقات الجديدة .

وحضر المؤتمر اللواء أشرف نصار رئيس النادي، ويحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، وباقى أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال والصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق مؤخرا استعدادا للموسم الجديد.

و قال خالد جلال المدير الفنى للفريق خلال المؤتمر الصحفى إن قرعة الدورى أوقعت فريقه فى 4 مباريات صعبة أمام طلائع الجيش والإسماعيلى والأهلى والزمالك، موضحًا أن الدورى الموسم المقبل سيشهد منافسة شرسة.

وأضاف خالد جلال، أن الدورى الموسم المقبل سيكون صعبا فنيًا على جميع الأندية سواء القمة والقاع، متابعا: منذ أن توليت مهمة تدريب الفريق ورأيت أن معدل الأعمار مُرتفع وهو ما دفعنى للبدء فى النزول بأعمار اللاعبين.

البنك الاهلى
البنك الاهلى

المصرى اليوم

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