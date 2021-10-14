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رئيس البنك الأهلي: هدفنا تحقيق مركز متقدم في الدوري

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رئيس البنك الأهلي: هدفنا تحقيق مركز متقدم في الدوري رئيس البنك الأهلي: هدفنا تحقيق مركز متقدم في الدوري

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أكد اللواء أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي، أن ناديه يسعى لتحقيق مركز متقدم في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وقال أشرف نصار، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الخميس، لتقديم الصفقات الجديدة :"هدفنا تحقيق مركز متقدم في مسابقة الدوري الموسم المقبل، خاصة أننا نتملك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق ذلك".

وأضاف :"لقد تعاقدنا مع عدد جيد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، حيث نجحنا في التعاقد مع كل من إسحاقوا يعقوبوا وأحمد سعيد ومحمد هلال، لاعبي وادي دجلة بالإضافة إلى شراء الثلاثي كريم بامبو وأحمد ياسين ومحمد فتحي من ومصر المقاصة وبيراميدز، كما حصلنا على خدمات أسامة فيصل مهاجم الزمالك وشادي رضوان جناح الأهلي، على سبيل الإعارة".

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