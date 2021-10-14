وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية

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يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة الاستعدادات النهائية المتعلقة بحفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها مصر في الفترة 11- 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقام منافساتها على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اطمأن الوزير على كافة الإجراءات المتخذة بشأن السادة المدعوين والتنسيقات المتعلقة بالاستقبالات الرسمية، والفقرات الفنية التي يتضمنها حفل الافتتاح، وكل الترتيبات الخاصة بالحفل.

أكد وزير الشباب والرياضة على متابعة كل التفصيلات المتعلقة ببطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للخروج بالبطولة في أفضل شكل يليق بقدرة مصر التنظيمية لمختلف الأحداث والبطولات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة يشارك بها 350 راميا ورامية من 15 دولة، ويتضمن حفل الافتتاح الذي ينطلق في السابعة مساء اليوم مجموعة من الفقرات الفنية بمشاركة الموسيقار القدير عمر خيرت، والفنان أحمد جمال، والفنان أمير كرارة.