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ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في المنيا

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ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في المنيا ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في المنيا

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 4 أشخاص، مقيمين بمركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام صيدلي، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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