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عمر خيرت يقود حفل افتتاح بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

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عمر خيرت يقود حفل افتتاح بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية عمر خيرت يقود حفل افتتاح بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

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ينطلق فى السابعة مساء حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تستضيفها في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي (مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا، سوريا).

ووقع اختيار اللجنة المنظمة العليا على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عدداً من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهوره

ويشهد حفل افتتاح بطولة العالم للرماية العديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر اول حفل لمونديال الرماية الذي يقام لاول مرة على ميادين الرماية بالمدينة الرياضية الدولية بالعاصمة الإدارية

ومن المقرر ان يشهد حفل الافتتاح فقرات فنية واستعراضية تقدمها احدي الفرق الاستعراضية، وكذلك فقرة غنائية يقدمها المطرب الشاب أحمد جمال، ويشارك أيضا في الحفل الفنان أمير كراره


ومن المقرر ان يشهد الحفل لاول مرة فى تاريخ مصر حضور رؤساء الاتحادين الدوليين للرماية فلادمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية خرطوش و جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية للاطباق المروحية، بالإضافة الى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي 15 دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة

المصرى اليوم

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