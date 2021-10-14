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إيهاب جلال : طموح بيراميدز الحصول على لقب الكونفدرالية

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إيهاب جلال : طموح بيراميدز الحصول على لقب الكونفدرالية إيهاب جلال : طموح بيراميدز الحصول على لقب الكونفدرالية

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أكد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة عزام المقرر لها الجمعة وتحقيق الفوز من أجل دعم الفريق فى مباراة الاياب .

وقال أن طموحه هو الفوز بلقب البطولة و التى كان قريبا منها أخر موسمين، لذا لن يكون أى ركز اخر يليق باسم النادى .

ويخوض الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز، بقيادة مدربه ايهاب جلال أول تدريب ظهرالخميس على ملعب نادي عزام بمدينة دار السلام التنزانية، استعدادا للمباراة التى ستجمعه مع عزام في مستهل مشوار الفريقين في دور ال32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويحرص إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على خوض تدريبين اليوم وغدا من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية و الفنية للاعبين .

ومن المقرر أن تقام مباراة الاياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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