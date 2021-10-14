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ضربة قوية لريال مدريد أمام شاختار الأوكراني

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ضربة قوية لريال مدريد أمام شاختار الأوكراني ضربة قوية لريال مدريد أمام شاختار الأوكراني

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن إيدين هازارد، نجم وسط ريال مدريد، يواصل الغياب، قبل مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للصحيفة، إيدين هازارد يعاني من حمل زائد على مستوى العضلات بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة عدم لحاق هازارد بمباراة ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا في أوكرانيا.

وأضافت أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، سيقوم بإراحة هازارد بشكل تام، من أجل الاستعانة به أمام برشلونة في الكلاسيكو، يوم 24 أكتوبر الجاري على ملعب «كامب نو».

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