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19 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر .. تعرف عليهم

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19 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر .. تعرف عليهم 19 لاعباً في قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر .. تعرف عليهم

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي ١٩ لاعبًا، هم:

في حراسة المرمى: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي ووليد سليمان وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات.

المصرى اليوم

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