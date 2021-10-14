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توني كروس وألابا يتهكمان على ريبيرى.. ورد ساخر من نجم فرنسا

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توني كروس وألابا يتهكمان على ريبيرى.. ورد ساخر من نجم فرنسا توني كروس وألابا يتهكمان على ريبيرى.. ورد ساخر من نجم فرنسا

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ارتبط الثلاثي الألماني توني كروس والنمساوي دافيد ألابا والفرنسي فرانك ريبيري بعلاقة قوية خلال فترة لعبهم معاً في صفوف العملاق الألماني فريق بايرن ميونخ.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية سخرية متبادلة بين ثنائي فريق ريال مدريد توني كروس وألابا من جهة وبين فرانك ريبيري نجم نادي ساليرنيتانا الإيطالي من جهة آخرى.

وكتب كروس: فرانك ريبيري لديه عيب بسيط، لسنا بحاجة إلى خداع أنفسنا، فرد دافيد ألابا: هل هو قصير؟ ودخل اللاعبان في الضحك.

ولم يقف فرانك ريبيري صامتاً ورد بتغريدة عبر «تويتر»: عيب صغير ولكن كمنفذ ضربات حرة دائماً أتقدم عليكما.

وكان فرانك ريبيري دائماً ينفذ الركلات الثابتة مع فريق بايرن ميونخ في وجود الثنائي المدريدي الحالي ألابا وتوني كروس.

المصرى اليوم

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