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فرج عامر يوجه رسالة قوية إلى محمد مصيلحى بعد تصريحاته مع سيف زاهر

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فرج عامر يوجه رسالة قوية إلى محمد مصيلحى بعد تصريحاته مع سيف زاهر فرج عامر يوجه رسالة قوية إلى محمد مصيلحى بعد تصريحاته مع سيف زاهر

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حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على توجيه رسالة إلى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد اليوم الخميس 14-10-2021 وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير مع الإعلامي سيف زاهر مساء أمس.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «محمد مصيلحي عمل لقاء مع الإعلامي المتميز الأستاذ سيف زاهر قال أفضل لاعب في قفشه أحسن رئيس نادي محمود الخطيب وأحسن نادي تتمني تكون زيه سموحة فرج عامر عمل نادي ومؤسسة رياضية رائعة تفتخر بها طيب نتائج سموحة الجيدة لن تأخذ من شعبيه الاتحاد أجاب لأ أنسى وأقول للمهندس فرج إنه هو حبيبي لكن الاتحاد سيد البلد».

وأضاف: «شكرا لأخي العزيز محمد المصيلحي، أقدرك وأحترمك ودائما في ظهرك وفي ظهر نادي الاتحاد ونقدر نادي الاتحاد وتاريخه وجماهيره ولا نتنافس مع الاتحاد ولكن نتكامل مع الاتحاد، وأي مباراة بيننا وبين الاتحاد هي عيد رياضي في الإسكندرية وأهم من المنافسة الشريفة الروح الرياضية العالية لاننا نعمل لصالح مصر، الاتحاد السكندري من غيرك لا أتخيله ولا أتصوره انت الشخصية المثالية لقيادة هذا الصرح وحبيب جمهور الاتحاد وحبيبنا من قلبنا».

المصرى اليوم

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