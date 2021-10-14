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سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر

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سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر

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أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق أمس الأربعاء؛ استعدادا للسفر إلى النيجر مساء اليوم الخميس استعداداً لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد اختتم استعداده في القاهرة، بأداء مران صباح اليوم على ملعب التتش، قبل السفر اليوم إلى النيجر لملاقاة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

بدأ مران الفريق بفقرة بدنية لجميع اللاعبين في «الجيم»، ثم واصل الفريق باقي برنامجه التدريبي داخل ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب خططي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب، بمشاركة حارسين، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة قبل انطلاق المران تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشارك بانون في المران الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

كما شارك في فقرة للتصويب على المرمى في نهاية المران السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

المصرى اليوم

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