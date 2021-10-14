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سيميوني عن كيميتش : «آخر مرة فقد فيها الكرة عندما أعطاها لابنه»

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سيميوني عن كيميتش : «آخر مرة فقد فيها الكرة عندما أعطاها لابنه» سيميوني عن كيميتش : «آخر مرة فقد فيها الكرة عندما أعطاها لابنه»

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يقدم النجم الألماني جوتشوا كيميتش أداء مبهراً منذ عدة سنوات مع فريق بايرن ميونخ الألماني مما جعله أحد أبرز لاعبي العالم في مركز لاعب الوسط خلال المواسم الأخيرة على الصعيدين المحلي الألماني والقاري الأوروبي.

وأشاد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بالنجم جوتشوا كيميتش مؤكدا أنه مميز جداً في خط الوسط ويتميز بالتمريرات الدقيقة والمتقنة والسيطرة على الكرة.

وقال دييجو سيميوني في تعليق ساخر يوضح القدرات الكبيرة للاعب كيميتش: فريق بايرن ميونخ لديه لاعب مثل كيميتش في صفوفه ، هل تعلم متى كانت آخر مرة فقد فيها الكرة؟.

ورد سيميوني نفسه على سؤاله بشكل ساخر: عندما أعطاها لابنه ليلعب معه.

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