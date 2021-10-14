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الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى النيجر

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الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى النيجر الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى النيجر

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده في القاهرة، بأداء مران صباح اليوم على ملعب التتش، قبل السفر اليوم إلى النيجر لملاقاة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ مران الفريق بفقرة بدنية لجميع اللاعبين في «الجيم»، ثم واصل الفريق باقي برنامجه التدريبي داخل ملعب التتش، والذي اشتمل على جانب خططي.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب، بمشاركة حارسين، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على إيقاف المران لتصويب الأخطاء.

وخاض حراس المرمى تدريبات منفردة قبل انطلاق المران تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشارك بانون في المران الجماعي، بعد وصوله إلى القاهرة أمس، عقب مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون في إطار تصفيات بطولة كأس العرب.

كما شارك في فقرة للتصويب على المرمى في نهاية المران السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة اليوم إلى النيجر.

المصرى اليوم

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