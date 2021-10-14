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بيراميدز يخوض تدريبين على ملعب عزام

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بيراميدز يخوض تدريبين على ملعب عزام بيراميدز يخوض تدريبين على ملعب عزام

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يخوض فريق نادي بيراميدز تدريباته يومي الخميس والجمعة في مدينة دار السلام العاصمة التنزانية على ملعب نادي عزام الذي يستضيف مباراة عزام وبيراميدز في بداية مشوار الفريق في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع عزام التنزاني في مباراة الذهاب من دور الـ32 من الكونفدرالية بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

وشملت القائمة المختارة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

وطبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي فإنه في حال إقامة المباريات على ملعب من النجيل الصناعي يحق للفريق الضيف خوض تدريبين على ذات الملعب لاعتياد أرضيته وبالتالي سيخوض بيراميدز التدريبات يومي الخميس والجمعة على نفس ملعب اللقاء.

المصرى اليوم

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