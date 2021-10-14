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يلتقي فريق المرتبط لكرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما مع نظيره الشمس اليوم الخميس في تمام الثانية ظهراً بالصالة المغطاة بالنادي، في إطار الدورة المجمعة الأولى من منافسات دوري المرتبط لكرة السلة.

وتضم مجموعة الزمالك بهذه الدورة فرق: الجيش ومصر للتأمين والشمس.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات فنية خفيفة في مران أمس الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة .

وقام محمد أبوفريخة المدير الفني للفريق بشرح بعض التعليمات الفنية على هامش المران، وطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم في مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز وحصد البطولة.