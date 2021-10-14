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طائرة يتعادل مع الترسانة وديا

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طائرة الزمالك يتعادل مع الترسانة وديا طائرة يتعادل مع الترسانة وديا

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تعادل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي مع الترسانة بنتيجة 2-2 في عدد الأشواط باللقاء الودي الذي جمع الفريقين على صالة القلعة البيضاء، ضمن استعدادات الفريق لبطولة الدوري.

واتفق الجهاز الفني للزمالك بقيادة حسن الحصري مع الجهاز الفني للترسانة على إقامة اللقاء من 4 أشواط من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:-

25-23 للزمالك و25-22 للزمالك و27-25 للترسانة و25-23 للترسانة

وأعرب المدير الفني للزمالك عن رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق في اللقاء وخاصة وأنها المباراة الأولى استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح المدير الفني، أن الفريق قدم أداء تكيكيا جيدا إلا أن هناك بعض الأخطاء الفردية سيتم علاجها في الفترة القادمة.

وقال إنه يقيم حاليا أداء اللاعب الكاميروني آرثر فوكينج المنضم حديثا للفريق من خلال اللقاءات الودية قبل بدء المواجهات الرسمية.

وأشار المدير الفني إلى أن الثنائي سيف حسن عابد ورشاد نبيل قدما مباراة قوية أمام الترسانة .

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما وأحمد عبدالعزيز مدربا للياقة البدنية ورجب قطب أخصائي اللياقة بدنية وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.

المصرى اليوم

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