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يلتقي فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 مع نظيره الحوار اليوم الخميس في تمام الرابعة عصراً بالصالة المغطاة بالنادي، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدور الأول لدوري المرتبط للمحترفين.

وفاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 18/22 بالجولة التاسعة التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي بصالة اتحاد الشرطة.

وأدى الفريق تدريبات فنية خفيفة أمس الأربعاء، بجانب أداء بعض الجمل في الدفاع والهجوم.

وقام الجهاز الفني بشرح بعض التعليمات الفنية ووضع الخطط التكتيكية لتنفيذها في مباراة اليوم.

ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.