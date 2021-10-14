صرخة مكتومة.. لاعبو الصم والبكم يشكون التجاهل

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صرخة مكتومة أطلقها لاعبو كرة القدم للصم والبكم بسبب الإهمال الذي يعانون منه سواء فيما يتعلق بقلة الإمكانات المالية أو تسليط الضوء على أنشطتهم وغيرها من الأزمات التي تقف حائل أمامهم والتى سردها محمد سليمان المدير الفنى لفريق الصم والبكم بنادى النصر والذى يتولى مسؤولية توصيل مطالب جميع لاعبى الصم والبكم على مستوى الجمهورية.

في البداية قال محمد سليمان طرقنا كل الأبواب من أجل نظرة لهذه الفئة من اللاعبين الذين يبحثون عن أقل حقوق تمكنهم من ممارسة لعبتهم بدون عوائق وذهبنا إلى وزارة الشباب والرياضة لمقابلة الدكتور أشرف صبحى بصفتة واستمع لشكوانا لكن لم يحدث أي جديد وتجاهلت الوزارة مطالبنا، كما طرقنا باقى الأبواب لكن المحصلة صفر والأزمات تتزايد والمشاكل تحاصرنا لقلة الموارد ونأمل في نظره من المسؤولين وأصبحنا نعانى الأمرين بحثا عن الحقوق الضائعة ونأمل في إيجاد حلول لهؤلاء اللاعبين الذين يشكوا مرارا وتكرارا من التجاهل.

وأضاف الفارق بين هؤلاء اللاعبين وبين لاعبى كرة القدم العاديين أنهم يلعبوم من أجل المتعة، لا نقود.. لا عقود.. لا إعلانات.. لا احتراف وكاميرات تصوير.. ويفرحون إذا اهتم بهم أحد ورغم العقبات الكثيرة فهم قادرون على صنع البهجة بأنفسهم ولأنفسنا دون مساعدة من أحد.