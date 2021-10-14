كيروش يحدد مدة إيقاف الدورى المصري قبل خوض أمم أفريقيا

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في جلسة ثلاثية اتفق كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، على وضع برنامج المنتخب المصري قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

حيث تقرر توقف الدورى يوم 28 ديسمبر المقبل لمدة أسبوعين، قبل سفر منتخب مصر للكاميرون لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.

وكان اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا أمس مع كارلوس كيروش استعرض خلاله احتياجات المنتخب خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار انطلاقته التي أكدت تفوقه وتصدره للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أن كل إمكانات الاتحاد موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.

وكان كارلوس كيروش قد استأنف عمله فور عودة المنتخب الوطني من مدينة بنغازي الليبية، حيث عقد كيروش سلسلة اجتماعات مع جهازه الفني وإدارة الفريق والأجهزة المعاونة استعرض خلالها ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومراجعة أسلوب العمل لضمان استمراره بدرجة الإتقان المرجوة.