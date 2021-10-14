محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وتألق محمد صلاح مع ناديه ليفربول خلال المباريات التي خاضها خلال الشهر وساعد فريقه على احتلال وصافة الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى المنافسة على لقب هداف الدوري.

وترك محمد صلاح بصمته في المباريات التي خاضها ليفربول خلال شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي حيث سجل أمام كل من ليدز يونايتد وكريستال بالاس وبرينتفورد.

ونال محمد صلاح الجائزة بعد منافسة مع ميكيل انطونيو مهاجم وست هام، وكريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد، وانطونيو روديجير مدافع تشيلسي، واسماعيلا سار نجم واتفورد، وايفان توني لاعب برينتفورد.

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة التي تنطلق السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا

لمشاهدة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة التي تنطلق السبت 16-10-2021 اضغط هنـــــا

تنطلق مباراة ليفربول ضد واتفورد في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة - مصر , الثانية والنصف بتوقيت السعودية - مكة المكرمة - الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات - دبي